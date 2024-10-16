Судьи пожаловались на адвоката за использование слова "аквариум"

Накануне, 15 октября в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу общественного активиста Мохиаддина Оруджева.

В начале заседания обвиняемый представил суду письменный протест, против того что его привели в суд в наручниках,надетых на кисти сведенных за спиной рук..

По его словам, Европейский суд по правам человека считает подобное обращение пыткой.

Он также выразил несогласие в связи с угрозами гособвинителя в адрес его адвоката. «На прошлом заседании гособвинитель заявил моему адвокату: «Против таких адвокатов, как ты, надо возбуждать уголовные дела». Это прямая угроза. Судьи оставили подобный выпад прокурора без внимания. Их молчание ставит под сомнение справедливость суда. Поэтому, я даю отвод всему составу суда», - заявил Оруджев.

После короткого совещания судей отвод был оставлен без удовлетворения.

Далее адвокат Назим Мусаев зачитал свое письмо на имя председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям, где выразил протест против нарушений прав его подзащитного и содержания Оруджева во время судебного заседания в стеклянной кабине – «аквариуме».

Защитник попросил руководство суда обеспечить защиту прав Оруджева.

Однако использование адвокатом слова «аквариум» возмутило судей, которые усмотрели в этом «неуважение к суду». Более того, председательствующий Расим Садыгов обвинил адвоката, что использование слова «аквариум» «унижает» обвиняемого. После этого судьи вновь удалились на совещание.

Вернувшись, председательствующий судья объявил, что принято решение направить жалобу на защитника Мусаева в коллегию адвокатов.

До поступления ответа из коллегии рассмотрение дела Оруджева откладывается, сказал судья.

Адвокат Мусаев назвал претензии суда к нему необоснованными. Он указал, что термин «аквариум» используется в практике ЕСПЧ, в медиа, международном адвокатском сообществе.

*Оруджев был арестован 13 декабря 2023 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ст. 234.4.3 УК Азербайджана). Ранее, в октябре 2023 г. он был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

После освобождения Оруджев заявил, что настоящей причиной его ареста является критика властей в социальных сетях. Он пожаловался также на избиение и бесчеловечное обращение в полиции.