Судоходная компания из ОАЭ подверглась санкциям за российскую нефть

Соединенные Штаты в четверг наложили санкции на базирующуюся в ОАЭ судоходную компанию после того, как она транспортировала российскую сырую нефть по цене выше предела в 60 долларов за баррель, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

Санкции коснулись компании Hennesea Holdings Limited и ее 18 судов, которые отныне США считают заблокированной собственностью. Американские фирмы и частные лица боллее не смогут вести с ними бизнес.

«Никто не должен сомневаться в нашем стремлении остановить тех, кто помогает Кремлю», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.

«Сегодняшние действия демонстрируют, что нарушение ценового лимита повлечет за собой последствия». Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в отдельном заявлении.

«Вместе с нашими партнерами по коалиции по ограничению цен в странах «Большой семерки», Евросоюза и Австралии мы твердо придерживаемся мер с целью наказать тех, кто помогает России финансировать ее незаконную войну против Украины», — добавил Миллер.