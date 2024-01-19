Судоходная компания из ОАЭ подверглась санкциям за российскую нефть
Судоходная компания из ОАЭ подверглась санкциям за российскую нефть
Соединенные Штаты в четверг наложили санкции на базирующуюся в ОАЭ судоходную компанию после того, как она транспортировала российскую сырую нефть по цене выше предела в 60 долларов за баррель, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
Санкции коснулись компании Hennesea Holdings Limited и ее 18 судов, которые отныне США считают заблокированной собственностью. Американские фирмы и частные лица боллее не смогут вести с ними бизнес.
«Никто не должен сомневаться в нашем стремлении остановить тех, кто помогает Кремлю», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.
«Сегодняшние действия демонстрируют, что нарушение ценового лимита повлечет за собой последствия». Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в отдельном заявлении.
«Вместе с нашими партнерами по коалиции по ограничению цен в странах «Большой семерки», Евросоюза и Австралии мы твердо придерживаемся мер с целью наказать тех, кто помогает России финансировать ее незаконную войну против Украины», — добавил Миллер.
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