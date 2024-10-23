Текст письма, направленный Байденом Пашиняну, аналогичен содержанию посланию Алиеву
Текст письма, направленный Байденом Пашиняну, аналогичен содержанию посланию Алиеву
Во вторник директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер и спецпредставитель Госдепартамента Луис Боно были приняты в Ереване премьер-министром Николом Пашиняном.
Как сообщают армянские СМИ, Карпентер вручил Пашиняну письмо от президента США Джо Байдена с призывом заключить мир с Азербайджаном.
Текст этого письма аналогичен письму, которое пару дней назад Карпентер передал Ильхаму Алиеву в Баку. В нем также говорится, что США готовы предпринять «смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил старшего директора по европейским делам Майкла Карпентера проинформировать Вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и хотим получить Ваши отзывы о дискуссиях с Азербайджаном», - сказано в послании.
Байден также отмечает, что США поддерживают «мирное соглашение, которое гарантирует единство, суверенитет и территориальную целостность Армении».
Президент США также отмечает, что «для финализации оставшихся статей мирного соглашения потребуются настойчивость, изобретательность и компромисс».
В ходе встречи с Карпентером, Пашинян отметил, что Армения готова подписать мирный договор на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Пашинян выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и придаст положительный импульс для достижения согласия по другим вопросам.
Майкл Карпентер подчеркнул, что США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности. Стороны обсудили также вопросы разблокирования региональных коммуникаций.
Отметим, что в послании Байдена Ильхаму Алиеву содержались те же тезисы. Официальные Баку и Ереван пока не раскрыли, в чем заключаются последние идеи и предложения Вашингтона по достижению мирного соглашения.
Политика
-
- 24 октябрь 2024, 13:20
В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.
-
22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге по дебатам о конфликте между Арменией и Азербайджаном, выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля.
-
- 24 октябрь 2024, 10:58
Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 23 октябрь 2024, 20:35
В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.
Написать отзыв