Текст письма, направленный Байденом Пашиняну, аналогичен содержанию посланию  Алиеву

Во вторник директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер и спецпредставитель Госдепартамента Луис Боно были приняты в Ереване премьер-министром Николом Пашиняном.

Как сообщают армянские СМИ, Карпентер вручил Пашиняну письмо от президента США Джо Байдена с призывом заключить мир с Азербайджаном.

Текст этого письма аналогичен письму, которое пару дней назад Карпентер передал Ильхаму Алиеву в Баку. В нем также говорится, что США готовы предпринять «смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил старшего директора по европейским делам Майкла Карпентера проинформировать Вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и хотим получить Ваши отзывы о дискуссиях с Азербайджаном», - сказано в послании.

Байден также отмечает, что США поддерживают «мирное соглашение, которое гарантирует единство, суверенитет и территориальную целостность Армении».

Президент США также отмечает, что «для финализации оставшихся статей мирного соглашения потребуются настойчивость, изобретательность и компромисс».

В ходе встречи с Карпентером, Пашинян отметил, что Армения готова подписать мирный договор на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Пашинян выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и придаст положительный импульс для достижения согласия по другим вопросам.

Майкл Карпентер подчеркнул, что США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности. Стороны обсудили также вопросы разблокирования региональных коммуникаций.

Отметим, что в послании Байдена Ильхаму Алиеву содержались те же тезисы. Официальные Баку и Ереван пока не раскрыли, в чем заключаются последние идеи и предложения Вашингтона по достижению мирного соглашения.