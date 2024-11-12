Трамп назначает  Марко Рубио на пост главного дипломата США

Сообщается, что избранный президент США Дональд Трамп собирается поставить сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря, что сделает сенатора из Флориды первым латиноамериканцем, который займет пост главного дипломата страны, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

53-летний Рубио давно предупреждал об угрозе, которую представляют для США ее иностранные противники, включая Иран, Китай и других. Он также известен своей давней кампанией по привлечению внимания к политическим заключенным по всему миру, в том числе в Азербайджане.

В 2017 году Рубио направил президенту Ильхаму Алиеву письмо относительно политического преследования журналистов в стране. «Правительство Азербайджана должно немедленно освободить известного журналиста Мехмана Алиева», — написал он в Twitter в августе того же года в защиту тогда еще находившегося в тюрьме директора TURAN.

Совсем недавно Рубио открыто критиковал арест доктора Губада Ибадоглу в Азербайджане, написав в прошлом году в Twitter, что видный экономист был обвинен по необоснованным уголовным обвинениям и содержался под стражей без доступа к медицинской помощи. «Единственное преступление г-на Ибадоглу заключалось в том, что он говорил правду. Его следует немедленно освободить», — отметил он в августе прошлого года.

В другом последующем твите в мае этого года Рубио отметил: «Поскольку лидер азербайджанской оппозиции доктор Губад Ибадоглу предстает перед судом 20 мая, мы вспоминаем о бессмысленных преследованиях, которым подвергаются люди по всему миру, смело выступающие за свободу и процветание».

Рубио, ведущий член сенатского Комитета по международным отношениям.