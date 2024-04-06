  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Воскресенье, 7 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция возобновила визовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причина не уточняется.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами»,— говорится в тексте Указа, который опубликован в официальном вестнике - "Resmi Gazete".

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей