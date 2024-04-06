Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция возобновила визовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причина не уточняется.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами»,— говорится в тексте Указа, который опубликован в официальном вестнике - "Resmi Gazete".