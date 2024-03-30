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(1 час назад)
У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе

У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 марта провел на Центральном командном пункте ведомства служебное совещание, на котором непосредственно и по видеосвязи приняли  участие его заместители, командующие видами войск, командиры крупных соединений.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

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