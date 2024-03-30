У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе

У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 марта провел на Центральном командном пункте ведомства служебное совещание, на котором непосредственно и по видеосвязи приняли участие его заместители, командующие видами войск, командиры крупных соединений.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.