У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе
У министра обороны обсудили обстановку на условной азербайджано-армянской границе
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 марта провел на Центральном командном пункте ведомства служебное совещание, на котором непосредственно и по видеосвязи приняли участие его заместители, командующие видами войск, командиры крупных соединений.
На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.
Политика
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