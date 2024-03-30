Замминистры ИД России и Азербайджана обсудили перспективы азербайджано-армянского урегулирования

29 марта замминистра иностранных дел России Юрий Галузин и замминистра иностранных дел Азербайджана Эльгур Мамедов провели встречу в Москве.

«Были предметно рассмотрены состояние и перспективы азербайджано-российских отношений. Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22 февраля 2022 г.

Затронут ряд региональных и международных тем, включая текущее состояние дел на Южном Кавказе и перспективы армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России.

Встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-азербайджанского союзничества и стратегического партнерства», - говорится в сообщении МИД РФ.