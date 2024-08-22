Участники бакинской конференции требуют обеспечить права острова Бонейра

В Баку завершилась международная конференция "Путь острова Бонейра к самоопределению в Генеральной Ассамблее ООН, проходящий через Баку".

Мероприятие было организовано Бакинской инициативной группой (BIG) и Движением за права человека и перемен на острове Бонейра.

Участники приняли итоговую декларацию, в которой говорится, что все права и свободы государства и народа Бонэйра должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Устава ООН.

Ранее, представители этого острова заявили в Баку, что являются колонией Нидерландов и будут добиваться независимости.