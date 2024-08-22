azertag.az
Участники бакинской конференции требуют обеспечить права острова Бонейра
В Баку завершилась международная конференция "Путь острова Бонейра к самоопределению в Генеральной Ассамблее ООН, проходящий через Баку".
Мероприятие было организовано Бакинской инициативной группой (BIG) и Движением за права человека и перемен на острове Бонейра.
Участники приняли итоговую декларацию, в которой говорится, что все права и свободы государства и народа Бонэйра должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Устава ООН.
Ранее, представители этого острова заявили в Баку, что являются колонией Нидерландов и будут добиваться независимости.
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1 отзыв
Elvis
2024-08-22
Если всё будет продолжаться в том же духе, вскоре даже чукчи прибудут на оленях и начнут проводить здесь конференции. Чукчи тоже требуют обеспечения своих прав, однако.