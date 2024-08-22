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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Участники бакинской конференции требуют обеспечить права острова Бонейра

В Баку завершилась международная конференция "Путь острова Бонейра к самоопределению в Генеральной Ассамблее ООН, проходящий через Баку".

 Мероприятие было организовано Бакинской инициативной группой (BIG) и Движением за права человека и перемен на острове Бонейра.

Участники приняли итоговую декларацию, в которой говорится, что все права и свободы государства и народа Бонэйра должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Устава ООН.

Ранее, представители этого острова заявили в Баку, что являются колонией Нидерландов и будут добиваться независимости.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-08-22

    Если всё будет продолжаться в том же духе, вскоре даже чукчи прибудут на оленях и начнут проводить здесь конференции. Чукчи тоже требуют обеспечения своих прав, однако.

    Cavab ver

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