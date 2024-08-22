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(6 часов назад)
Бизнес-форум Узбекистан-Азербайджан подчеркивает расширение экономических связей

Бизнес-форум Узбекистан-Азербайджан подчеркивает расширение экономических связей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бизнес-форум Узбекистан-Азербайджан подчеркивает расширение экономических связей

Узбекско-азербайджанский бизнес-форум, состоявшийся сегодня  в Ташкенте, подчеркнул растущее экономическое партнерство между двумя странами, привлекая около 300 предпринимателей из различных секторов, включая строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение и туризм. Мероприятие, поддержанное Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Министерством экономики Азербайджана, Агентством по поддержке экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентством по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана, было отмечено значимыми выступлениями и двусторонними обсуждениями.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лезиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступили с приветственным словом к участникам, подчеркнув ключевую роль предстоящего государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении двусторонних отношений. Министры подчеркнули важность подобных форумов в продвижении новых проектов и укреплении сотрудничества между двумя странами.

Форум также отметил динамичный рост товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнув многостороннее инвестиционное сотрудничество. Две страны намерены развивать экономические и торговые отношения посредством совместной дорожной карты на 2024-2025 годы, уделяя особое внимание таким секторам, как сельское хозяйство, туризм, строительство, фармацевтика и автомобилестроение. Ключевой инициативой является Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с уставным капиталом в 500 миллионов долларов, которая в настоящее время анализирует финансирование 15 совместных проектов.

Участникам было предложено использовать возможности инвестиционной компании, направленные на укрепление регионального сотрудничества, особенно в энергетическом и транспортном секторах. Также был отмечен потенциал экспорта зеленой энергии из Центральной Азии в Европу через Азербайджан.

На форуме выступили известные деятели, в том числе Юсиф Абдуллаев из AZPROMO, Нодир Пулатов из «Businessstex», Камран Абасов из «Iticket Azerbaijan» и Темур Мамадаминов из «Basalt Uzbek». Они обсудили успешные совместные проекты и будущие инвестиционные возможности. Кроме того, была показана видеопрезентация об отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном, что способствовало пониманию взаимных выгод.

В ходе мероприятия были подписаны документы, закрепляющие сотрудничество в сфере энергетики, образования, логистики, строительства, а также достигнуты соглашения об установлении побратимских связей между Губой и Джизаком, Шахрисабзом и Бейлаганом.

Бизнес-форум завершился встречами B2B и открытием офиса Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в Ташкенте. Компания, зарегистрированная как ООО «Azerbaijan Uzbek Investment» в декабре 2023 года, располагается в бизнес-центре Trilliant Tower 1. Ее миссия включает финансирование расширения бизнеса, продвижение импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, увеличение товарооборота и привлечение иностранных инвестиций.

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