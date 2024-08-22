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(6 часов назад)
Ильхамиз Гулиев обвинил полицейского в даче ложных показаний

Ильхамиз Гулиев обвинил полицейского в даче ложных показаний

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхамиз Гулиев обвинил полицейского в даче ложных показаний

В Бакинском суде по тяжким преступлениям  22 августа  продолжился процесс по делу активиста Ильхамиза Гулиева, арестованного по обвинению в наркотиках.

На процессе был заслушан свидетель, бывший замначальника 27-го  отделения полиции Ясамальского района Анар Рустамов. По его словам, он лично Гулиева не видел, но ему поступила информация, что этот человек задержан и у него обнаружены наркотики.

Однако Гулиев сообщил, что Рустамов лично оказывал на него психологическое давление.  Рустамов потребовал от него признаться в принадлежности наркотиков ему, иначе его подвергнут  жестокому насилию.

Однако полицейский стал отрицать это.

Следующее заседание по делу Гулиева назначено 12 сентября, ожидается допрос последнего свидетеля.

*Напомним, что Гулиев  был задержан 4 декабря 2023 г, а 6-го числа арестован  на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Однако истинная причина ареста Гулиева - интервью изданию Abzas Media, где он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел. Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.

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