Ильхамиз Гулиев обвинил полицейского в даче ложных показаний
Ильхамиз Гулиев обвинил полицейского в даче ложных показаний
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 22 августа продолжился процесс по делу активиста Ильхамиза Гулиева, арестованного по обвинению в наркотиках.
На процессе был заслушан свидетель, бывший замначальника 27-го отделения полиции Ясамальского района Анар Рустамов. По его словам, он лично Гулиева не видел, но ему поступила информация, что этот человек задержан и у него обнаружены наркотики.
Однако Гулиев сообщил, что Рустамов лично оказывал на него психологическое давление. Рустамов потребовал от него признаться в принадлежности наркотиков ему, иначе его подвергнут жестокому насилию.
Однако полицейский стал отрицать это.
Следующее заседание по делу Гулиева назначено 12 сентября, ожидается допрос последнего свидетеля.
*Напомним, что Гулиев был задержан 4 декабря 2023 г, а 6-го числа арестован на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Однако истинная причина ареста Гулиева - интервью изданию Abzas Media, где он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел. Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.
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