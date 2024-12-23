В Азербайджане более 300 политзаключенных - посольство США отвечает АЗТВ
В Азербайджане более 300 политзаключенных - посольство США отвечает АЗТВ
Посольство США ответило автору программы “Həftə” («Неделя»), который вновь обвинил США в антиазербайджанской политике, используя недипломатические выражения.
«В последнее время против надуманных американских страшилок использовались лексика школьных драчунов. Хитами этого месяца в программе "Həftə" («Хафта») стали слова «открытый шантаж» и «подлость».
Хорошая попытка — но это не отвлечет внимание от того факта, что более 300 политических заключенных сидят в тюрьмах Азербайджана по неубедительным обвинениям и проводят праздники вдали от своих семей», - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.
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Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
1 отзыв
Rahim
2024-12-23
Qısa və lokanik cavab.