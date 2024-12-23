В Азербайджане более 300 политзаключенных - посольство США отвечает АЗТВ

Посольство США ответило автору программы “Həftə” («Неделя»), который вновь обвинил США в антиазербайджанской политике, используя недипломатические выражения.

«В последнее время против надуманных американских страшилок использовались лексика школьных драчунов. Хитами этого месяца в программе "Həftə" («Хафта») стали слова «открытый шантаж» и «подлость».

Хорошая попытка — но это не отвлечет внимание от того факта, что более 300 политических заключенных сидят в тюрьмах Азербайджана по неубедительным обвинениям и проводят праздники вдали от своих семей», - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.