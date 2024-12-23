Повышены минимальный размер заработной платы и пенсий
Повышены минимальный размер заработной платы и пенсий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ, направленный на улучшение социальной защиты населения, в соответствии с которым с 1 января 2025 года минимальная заработная плата в стране увеличится до 400 манатов (235 долларов США).
Кабинету министров поручено в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложение о повышении с 1 февраля 2025 года минимального размера трудовой пенсии с 280 до 320 манатов.
Кроме того, Кабинет министров должен в течение того же месяца привести в соответствие месячные базовые оклады работников, финансируемых из государственного бюджета, с новым минимальным размером оплаты труда. Предложения по увеличению социальных пособий и стипендий должны быть представлены президенту в течение трех месяцев.
Указ также поручает Кабинету министров решить другие сопутствующие вопросы, вытекающие из реформ, подчеркивая приверженность правительства повышению благосостояния своих граждан.
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1 отзыв
Ruslan
2024-12-23
Это не повышение а издевательство посмотрите как живут чиновники депутаты министры проблема в том что Азербайджанский народ давно уже мог получить хорошую пенсию и зарплату с первых нефтяных газовых денег но бюджет страны принадлежит не народу а власть имущим вот и по 20 30 манат поднимают каждый год пенсию зарплату рабочему классу копейки можно сказать а сами буржуи живут на широкую ногу воруя деньги из бюджета нефтяная эра подходит концу а народ так и не увидел хороший жизни потому что бюджет превратился в кормушку для чиновников....