Повышены минимальный размер заработной платы и пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ, направленный на улучшение социальной защиты населения, в соответствии с которым с 1 января 2025 года минимальная заработная плата в стране увеличится до 400 манатов (235 долларов США).

Кабинету министров поручено в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложение о повышении с 1 февраля 2025 года минимального размера трудовой пенсии с 280 до 320 манатов.

Кроме того, Кабинет министров должен в течение того же месяца привести в соответствие месячные базовые оклады работников, финансируемых из государственного бюджета, с новым минимальным размером оплаты труда. Предложения по увеличению социальных пособий и стипендий должны быть представлены президенту в течение трех месяцев.

Указ также поручает Кабинету министров решить другие сопутствующие вопросы, вытекающие из реформ, подчеркивая приверженность правительства повышению благосостояния своих граждан.