Азербайджан и Сербия построят элекстро-газовую станцию в Нише
Азербайджан и Сербия построят электростанцию на газе в Нише
Находящийся с рабочим визитом в Белграде министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник был принят президентом Сербии Александром Вучичем.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение «отношениями стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов на высшем уровне».
Стороны позитивно оценили взаимную поддержку Азербайджаном и Сербией территориальной целостности и суверенитета друг друга, говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана.
«Особое внимание в ходе переговоров было уделено экономическому, военно-промышленному сотрудничеству и участию Азербайджана в ЭКСПО-2027 (пройдет в Белграде).
Планы совместного строительства электростанции на газе под Нишем, который обеспечит дополнительным электричеством наших граждан, имеют огромное значение», - говорится в сообщении на аккаунте президента Сербии на facebook.
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