Азербайджан и Сербия построят элекстро-газовую станцию в Нише

Азербайджан и Сербия построят электростанцию на газе в Нише

Находящийся с рабочим визитом в Белграде министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник был принят президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение «отношениями стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов на высшем уровне».

Стороны позитивно оценили взаимную поддержку Азербайджаном и Сербией территориальной целостности и суверенитета друг друга, говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана.

«Особое внимание в ходе переговоров было уделено экономическому, военно-промышленному сотрудничеству и участию Азербайджана в ЭКСПО-2027 (пройдет в Белграде).

Планы совместного строительства электростанции на газе под Нишем, который обеспечит дополнительным электричеством наших граждан, имеют огромное значение», - говорится в сообщении на аккаунте президента Сербии на facebook.