Создана специальная рабочая группа для решения проблемы врачей с поддельными дипломами

В последнее время в Азербайджане широко обсуждаются проблема пластических операций, осуществляемых лицами не имеющими надлежащей квалификации. Соообщается, что некоторые "врачи" не имеют медицинских дипломов или работают с поддельными дипломами.

В предыдущие годы также сообщалось о выявлении поддельных медицинских дипломов. По данным Минздрава, в 2015 году было выявлено 38 поддельных дипломов, в 2018 году — 19, а в 2021 году — 32.

Министерство сообщило агентству Turan, что получали жалобы в связи с этим вопросом. Для расследования этих жалоб приказом министра здравоохранения создана специальная оперативная группа. «В ходе расследования установлено, что лица без медицинского образования используют социальные сети для введения граждан в заблуждение и привлечения их к лечению», — заявили в министерстве.

Подчеркнуто, что предварительные материалы по выявленным уголовным преступлениям направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

В Управлении медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) заявили, что набор в медицинские учреждения, находящиеся в их ведении, осуществляется в соответствии с внутренними правилами и требованиями законодательства: «Выбор специализации и результаты сертификации врачей строго учитываются».

Врач Айдын Алиев также прокомментировал ситуацию Радио Азадлыг, подтвердив наличие подобных случаев: «К сожалению, мы наблюдаем осложнения, дефекты кожи и другие неблагоприятные последствия у пациентов в результате пластических операций, проведенных этими лицами».

По словам эксперта, пластическая и эстетическая хирургия — дорогостоящая процедура: «Врачи, проводящие эти операции, зарабатывают значительно больше, чем врачи других специальностей. Некоторые «врачи», движимые жадностью, объявляют себя эстетическими хирургами, посетив краткосрочные курсы. И поскольку они не имеют квалификации, то их работа часто приводит к серьезным осложнениям».

Он также напомнил, что с 2011 года все врачи должны пройти программу ординатуры: «Если кто-то хочет стать эстетическим хирургом, он должен иметь диплом ординатуры по этому направлению. Получить этот диплом обманным путем невозможно, поскольку он включает в себя записи о датах поступления, сданных экзаменах и других данных. Если кто-то учился за границей, направляются запросы в соответствующие учреждения. Юридически этот вопрос решается, и если закон соблюдается, то проблем быть не должно. Однако соблюдение закона остается под вопросом».

Мы также связались с некоторыми лицами, которых, как сообщается, затронула эта проблема. Однако они не захотели говорить открыто.