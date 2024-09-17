В Азербайджане начато расследование коррупции в отношении должностных лиц Департамента Приморского бульвара

Возбуждено уголовное дело против бывших должностных лиц Департамента Приморского бульвара Азербайджана после расследования Счетной Палаты Азербайджанской Республики, которое выявило существенную незаконную деятельность. Дело, которое в настоящее время находится под контролем Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, касается обвинений в хищении в крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями в период с 2021 по 2023 год.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, имеются доказательства причастности бывшего председателя правления Департамента Приморского бульвара Мустафаева Ильгара Азиз оглу к мошенническим действиям, связанным с хищением значительных государственных средств, выделенных департаменту. Пресс-служба сообщила, что Мустафаев подозревается в хищении и нецелевом использовании значительных сумм денег, предназначенных для деятельности департамента в период его пребывания в должности.

После предварительного расследования Мустафаеву были предъявлены официальные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. К ним относятся статья 179.4, касающаяся хищения, повлекшего особо крупный финансовый ущерб, статья 308.2, касающаяся злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, и статья 313, касающаяся должностного подлога. Обвинения включают в себя крупномасштабные финансовые махинации в ключевом государственном учреждении, ответственном за поддержание и развитие знакового для страны Приморского бульвара.

По ходатайству следователя и прокуратуры Мустафаев был арестован Бинагадинским районным судом. Решение отражает серьезность ситуации, поскольку предварительное следствие продолжается.