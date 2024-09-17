Комитет министров Совета Европы рассмотрит исполнение Азербайджаном решений Европейского суда

17 сентября Комитет министров Совета Европы начинает свою ежеквартальную встречу для рассмотрения того, как государства-члены Совета Европы, включая Азербайджан, исполняют решения Европейского суда.

Среди дел, которые будут детально изучены, есть ряд дел по Азербайджану.

В частности, решения по делу (группе дел) Махмудова и Агазаде вступили в силу 18.03.2009, они касаются нарушения права на свободу выражения мнения, произвольного применения закона о клевете.

Также решения по делу Мамедли (группе дел), вступили в силу 19.07.2018 и касаются ареста и предварительного заключения заявителей за мониторинг выборов или за активную общественную и политическую деятельность (Нарушение статей 18 и 5).

29 апреля 2024 года заявитель по первому делу, г-н Анар Мамедли, был арестован. Впоследствии он арестован на три месяца и 28 дней и обвинен в «контрабанде денег вместе с группой лиц» по статье 206.3.2 УК Азербайджана. Его дело объединено с делом журналистов Abzas Media.

Комитет министров опубликует свои решения в пятницу, 20 сентября 2024 года.