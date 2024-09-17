Комитет министров Совета Европы рассмотрит исполнение Азербайджаном решений Европейского суда
Комитет министров Совета Европы рассмотрит исполнение Азербайджаном решений Европейского суда
17 сентября Комитет министров Совета Европы начинает свою ежеквартальную встречу для рассмотрения того, как государства-члены Совета Европы, включая Азербайджан, исполняют решения Европейского суда.
Среди дел, которые будут детально изучены, есть ряд дел по Азербайджану.
В частности, решения по делу (группе дел) Махмудова и Агазаде вступили в силу 18.03.2009, они касаются нарушения права на свободу выражения мнения, произвольного применения закона о клевете.
Также решения по делу Мамедли (группе дел), вступили в силу 19.07.2018 и касаются ареста и предварительного заключения заявителей за мониторинг выборов или за активную общественную и политическую деятельность (Нарушение статей 18 и 5).
29 апреля 2024 года заявитель по первому делу, г-н Анар Мамедли, был арестован. Впоследствии он арестован на три месяца и 28 дней и обвинен в «контрабанде денег вместе с группой лиц» по статье 206.3.2 УК Азербайджана. Его дело объединено с делом журналистов Abzas Media.
Комитет министров опубликует свои решения в пятницу, 20 сентября 2024 года.
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