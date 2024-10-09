В Азербайджане отсутствует независимая судебная система – Майкл Козак
В Азербайджане отсутствует независимая судебная система – Майкл Козак
В эти дни в Варшаве проходит конференция ОБСЕ темой которой являются независимая судебнаясистема, демократическое законотворчество и право на справедливый суд.
Посол США в ОБСЕ Майкл Козак выступил с обширным докладом о ситуации с верховенством закона в бывший республиках СССР и странах Восточной Европы.
В разделе, посвященном Азербайджану, он сказал: «Проблемы верховенства закона в Азербайджане включают отсутствие независимой судебной системы и участившиеся с прошлой осени аресты по политически мотивированным причинам журналистов, членов политической оппозиции и активистов
Мы призываем власти освободить всех несправедливо задержанных политических заключенных, включая Бахтияра Гаджиева, и позволить доктору Губаду Ибадоглу покинуть страну и соединиться со своей семьей».
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