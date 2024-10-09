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(4 минуты назад)
В Азербайджане отсутствует независимая судебная система – Майкл Козак

В Азербайджане отсутствует независимая судебная система – Майкл Козак

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане отсутствует независимая судебная система – Майкл Козак

В эти дни в Варшаве проходит конференция ОБСЕ темой которой являются независимая судебнаясистема, демократическое законотворчество и право на справедливый суд.

Посол США в ОБСЕ Майкл Козак выступил с обширным докладом о ситуации с верховенством закона в бывший республиках СССР и странах Восточной Европы.

В разделе, посвященном Азербайджану, он сказал: «Проблемы верховенства закона в Азербайджане включают отсутствие независимой судебной системы и участившиеся с прошлой осени аресты по политически мотивированным причинам журналистов, членов политической оппозиции и активистов 

Мы призываем власти освободить всех несправедливо задержанных политических заключенных, включая Бахтияра Гаджиева, и позволить доктору Губаду Ибадоглу покинуть страну и соединиться со своей семьей».

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