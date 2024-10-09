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(3 минуты назад)
Акция в защиту Игбала Абилова в Варшаве

Акция в защиту Игбала Абилова в Варшаве

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция в защиту Игбала Абилова в Варшаве

9 октября в Варшаве состоялась акция в защиту, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.

Акция прошла перед отелем Sofitel Victoria, где  с 1 по 10 октября 2024 года проходит конференция ОБСЕ «2024 Warsaw Human Dimension».

Сегодня на сессии будет обсуждаться дело Абилова. Акция была организована друзьями и коллегами Игбала, которые продолжили сбор подписей под петицией с призывом к властям Азербайджана прекратить преследование и освободить молодого ученого.

Это уже четвертая акция в защиту Абилова в городах Европы. Ранее, акции прошли в Вильнюсе, Гаааге  и Страсбурге.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам.  Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира  обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.

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