Акция в защиту Игбала Абилова в Варшаве
Акция в защиту Игбала Абилова в Варшаве
9 октября в Варшаве состоялась акция в защиту, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
Акция прошла перед отелем Sofitel Victoria, где с 1 по 10 октября 2024 года проходит конференция ОБСЕ «2024 Warsaw Human Dimension».
Сегодня на сессии будет обсуждаться дело Абилова. Акция была организована друзьями и коллегами Игбала, которые продолжили сбор подписей под петицией с призывом к властям Азербайджана прекратить преследование и освободить молодого ученого.
Это уже четвертая акция в защиту Абилова в городах Европы. Ранее, акции прошли в Вильнюсе, Гаааге и Страсбурге.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.
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