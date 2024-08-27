В Азербайджане отсутствует независимый суд – правозащитники

Несмотря на провозглашение Азербайджана Конституцией демократическим и правовым государством, в действительности в стране не обеспечиваются верховенство закона, права и свободы человека, отсутствует независимость судебной власти.

Об этом говорится в отчете «Правовой Азербайджан» правозащитной организации «Центр мониторинга политзаключенных».

За последний год - с 31 июля по июнь 2024 г. список политзаключенных в стране пополнился на более чем 100 человек,

На сегодняшний день, в местах заключения содержатся по меньшей мере 303 человека, арестованных по политическим мотивам.

Большую часть политзаключенных традиционно составляют верующие, однако за последний год резко возросло число арестованных активистов и журналистов.

С августа 2023 г. последовали аресты членов альтернативной Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» во главе с председателем Афияддин Мамедовым,

В ноябре 2023 г. началась перманентная волна арестов журналистов.

На сегодняшний день, в заключении содержатся более 20 журналистов интернет-изданий Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13, Kamal-11 и др.

По делу Toplum TV также арестованы пять активистов Института демократических инициатив во главе с его руководителем Акиф Гурбановым.

Журналисты и активисты ИДИ были арестованы главным образом по ст. 206.3.2 («Контрабанда иностранной валюты»).

Общественных активистов и верующих подвергли преследованиям по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК.

Задержания и обыски проводятся с нарушением процессуальных норм, без приглашения подозреваемыми своих адвокатов по выбору.

Суды при избрании меры пресечения игнорируют жалобы на нарушение прав обвиняемых.

Несмотря на наличие в Уголовно-процессуальном законодательстве порядка 10 различных мер пресечения, суды, как правило в отношении журналистов, активистов, верующих избирают крайнюю меру пресечения – арест.

Предварительному заключению подвергаются даже люди с серьезными проблемами со здоровьем, как к примеру учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, у которого опухоль в щитовидной железе, парализованный активист Фамиль Халилов, инвалид по зрению журналист-расследователь Хафиз Бабалы.

Судебные следствия по существу дела также проводятся необъективно, без удовлетворения большинства ходатайств защиты, без ведения видеосъемок журналистов, а иногда вовсе их не допускают на процессы. Судьифактически переписывают в приговор обвинительные акты.

В то же время, строгие по отношению к политзаключенным судьи проявляют снисходительность по отношению к должностным лицам.

Так, в отношении руководителей Перинатального центра, ответственных за пожар, унесший жизни 4 новорожденных, суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста.

В мае 2024 г. президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 154 человек, но это решение не коснулось ни одного политзаключенного.

Законодательная норма об условно-досрочном освобождении редко используется в отношении политзаключенных, в то время, как суды ее активно применяют в отношении бывших чиновников.

В отчете также обращается внимание на давление адвокатов, специализирующимся в правозащитной сфере.

В последние годы из адвокатуры были удалены целый ряд защитников, такие как Ялчин Иманов, Алаиф Гасанов (ныне покойный), Намизад Сафаров, Xалид Багиров, Интигам Алиев, Аннаги Гаджибейли, Эльчин Намазов и др.

В июле 2021 г. были приняты поправки в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики», наделяющие судей правом штрафовать адвокатов на суммы до 500 манатов, если они сочтут, что защитники намеренно затягивают процесс.

Суды Азербайджана не применяют прецедентные решения Европейского суда по правам человека.

Согласно новому отчету Совета Европы, обнародованному в апреле 2024 г. Азербайджан снова возглавил список стран, хуже всего выполняющих решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В целом, судебная система не соответствует требованиям Конституции.

«Суды выносят приговоры по указаниям политической власти.

Главную роль в суде играет обвинение, суд только утверждает требования прокурора, а роль института адвокатуры сведена к нулю. Ответственность за политзаключенных в стране, а их в настоящее время более 300 человек, также несет судебная система. 4 апреля 2023 года Инам Керимов был назначен председателем Верховного суда Азербайджанской Республики. Он также стал главой Судебно-правового совета. Но никаких положительных изменений в судебной системе за прошедший период так и не произошло, напротив число политзаключенных в стране стремительно возросло», - сказал, комментируя отчет глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

* «Центр мониторинга политзаключенных» был учрежден в октябре 2014 г. группой бывших «узников совести».