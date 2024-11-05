В Баку откроется  Украинский центр

Посольство Украины в Азербайджане сообщает о предварительном открытии Украинского центра в Баку, которое запланировано на 9 ноября 2024 года в 12:00.

Украинский центр, изначально созданный для продвижения украинской культуры, языка, наследия и образования в Азербайджане, был отремонтирован и расширен.

Украинский центр является частью широкой инициативы по укреплению межкультурного диалога между Украиной и Азербайджаном. Центр будет проводить различные мероприятия, включая языковые программы, художественные выставки, кинопоказы и лекции, что будет способствовать укреплению его роли как центра культурного образования и сотрудничества.

В рамках мероприятия будет представлена выставка «Мысли детей» украинского фотографа Максима Старикова, посвященная современным украинским детям, живущим в реалиях войны.

Посольство Украины в Азербайджане приглашает присоединиться к празднованию этого знаменательного события, говорится в сообщении дипмиссии Украины в Азербайджане.

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