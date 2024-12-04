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(2 минуты назад)
В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии

В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии

3 декабря министр обороны Закир Гасанов принял военную делегацию из Саудовской Аравии. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и региональной безопасности.

Гасанов пожелал успеха участникам трехсторонней встречи в Баку глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии.

Делегация была принята также начальником  Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым.

Стороны подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.

Примечательно, что ни имена, ни должности членов делегации в сообщении не указаны.

Напомним, что в Баку прибыл также глава военной разведки Турции.

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