В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии

В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии

3 декабря министр обороны Закир Гасанов принял военную делегацию из Саудовской Аравии. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и региональной безопасности.

Гасанов пожелал успеха участникам трехсторонней встречи в Баку глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии.

Делегация была принята также начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым.

Стороны подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.

Примечательно, что ни имена, ни должности членов делегации в сообщении не указаны.

Напомним, что в Баку прибыл также глава военной разведки Турции.