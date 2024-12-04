В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии
В Баку проходит встреча глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии
3 декабря министр обороны Закир Гасанов принял военную делегацию из Саудовской Аравии. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и региональной безопасности.
Гасанов пожелал успеха участникам трехсторонней встречи в Баку глав военных разведок Азербайджана, Турции и Саудовской Аравии.
Делегация была принята также начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым.
Стороны подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.
Примечательно, что ни имена, ни должности членов делегации в сообщении не указаны.
Напомним, что в Баку прибыл также глава военной разведки Турции.
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