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(2 минуты назад)
Руфат Саров считает свое задержание политическим заказом – адвокат

Руфат Саров считает свое задержание политическим заказом – адвокат

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Руфат Саров считает свое задержание политическим заказом – адвокат

Адвокат Бахруз Байрамов 4 декабря посетил в Бинагадинской полиции главу правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова.

Как сообщил Turan адвокат, задержанный по подозрению в мошенничестве и хулиганстве Сафаров, считает свое задержание политическим заказом.

Как ожидается, в ближайшее время дело Сафарова будет направлено в суд, который может принять решение о его аресте.

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