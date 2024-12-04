Руфат Саров считает свое задержание политическим заказом – адвокат

Адвокат Бахруз Байрамов 4 декабря посетил в Бинагадинской полиции главу правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова.

Как сообщил Turan адвокат, задержанный по подозрению в мошенничестве и хулиганстве Сафаров, считает свое задержание политическим заказом.

Как ожидается, в ближайшее время дело Сафарова будет направлено в суд, который может принять решение о его аресте.