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(36 минут назад)
В Дашкесане задержан глава местного отделения ПНФА
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Дашкесане задержан глава местного отделения ПНФА

Председатель Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Мамедзаде был задержан 18 марта вечером.

Как сообщили в ПНФА, Мамедзаде задержали, когда он перегонял свой скот на пастбище.

Его задержали лица в черных масках и увезли в неизвестном направлении.

В ПНФА считают, что задержание Мамедзаде связано с политической деятельностью.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.
 

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