В Дашкесане задержан глава местного отделения ПНФА
Председатель Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Мамедзаде был задержан 18 марта вечером.
Как сообщили в ПНФА, Мамедзаде задержали, когда он перегонял свой скот на пастбище.
Его задержали лица в черных масках и увезли в неизвестном направлении.
В ПНФА считают, что задержание Мамедзаде связано с политической деятельностью.
Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.
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