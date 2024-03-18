В Дашкесане задержан глава местного отделения ПНФА

Председатель Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Мамедзаде был задержан 18 марта вечером.

Как сообщили в ПНФА, Мамедзаде задержали, когда он перегонял свой скот на пастбище.

Его задержали лица в черных масках и увезли в неизвестном направлении.

В ПНФА считают, что задержание Мамедзаде связано с политической деятельностью.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.

