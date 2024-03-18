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(36 минут назад)
С какой целью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

С какой целью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку?

В качестве важного шага, который подчеркивает меняющуюся геополитическую карту  Южного Кавказа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 марта отправился с трехдневным визитом в регион, начав встречи с Азербайджана. Этот визит приходится на ключевой момент, после прекращения активных боевых действий в регионе, и сигнализирует об углублении партнерства НАТО-Азербайджан, которое охватывает более трех десятилетий.

Основной целью визита Столтенберга было укрепление давних отношений между НАТО и Азербайджаном. Во время своих встреч с президентом Ильхамом Алиевым Генеральный секретарь выразил оптимизм по поводу будущего этого партнерства, подчеркнув инициативу Азербайджана в мирных переговорах с Арменией и более широкие последствия для региональной стабильности. В выступлениях президента Алиева подчеркивался прогресс в мирных переговорах и потенциал для значительного геополитического сдвига на Кавказе, что говорит о том, что регион находится на пороге достижения долгожданного мира.

Этот визит не просто церемониальный; он имеет значительный геополитический вес. Южный Кавказ был регионом, представляющим стратегический интерес не только для входящих в него стран, но и для крупных мировых держав. Конфликт 2020 года и его последствия изменили военную и политическую динамику в регионе, предоставив НАТО уникальную возможность для более глубокого участия.

Джасур Мамедов, глава  института военных исследований «Хазар» в интервью программе «Сложный вопрос», рассказал о сроках и намерениях, стоящих за визитом Столтенберга. По словам Мамедова, маршрут Генерального секретаря, который включает встречи в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны Азербайджана, свидетельствует о большом интересе к пониманию внешнеполитических приоритетов и вызовов Азербайджана. Такой подход предполагает, что НАТО стремится играть более активную роль в регионе, который стал свидетелем новой военно-политической реальности после конфликта 2020 года.

Анализ Мамедова также подчеркивает значительный сдвиг в расстановке сил в регионе. В постконфликтный период Армения отошла от своей традиционной зависимости от России в сторону поиска более тесных связей с западными державами, включая Соединенные Штаты и Францию. Этот поворот к Западу и, как следствие, к НАТО знаменует собой драматическую трансформацию геополитической ориентации Южного Кавказа.

Последствия этого визита и более широких изменений в региональных альянсах многообразны. Для Азербайджана более глубокое сотрудничество с НАТО представляет собой возможность укрепить свою безопасность и политический авторитет на мировой арене. Для НАТО взаимодействие со странами Южного Кавказа, каждая из которых находится на разных этапах интеграции в Североатлантический союз, представляет стратегическую возможность повлиять на баланс сил в регионе, который служит перекрестком между Европой и Азией.

Таким образом, визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Баку является четким свидетельством приверженности Североатлантического союза углублению связей с Азербайджаном и отражает меняющуюся геополитическую динамику на Южном Кавказе. Поскольку страны региона прокладывают свой путь к миру и стабильности, роль международных партнерств, таких как партнерство между НАТО и Азербайджаном, будет иметь решающее значение в формировании будущего Южного Кавказа.

 

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