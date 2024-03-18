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  • Борьба России и Запада за влияние на Южном Кавказе, и прогноз развития ситуации в регионе - беседа экспертом по постсоветскому пространству Кирилом Кривошеевым в 21:00 в "Çətin sual"
Борьба России и Запада за влияние на Южном Кавказе, и прогноз развития ситуации в регионе - беседа экспертом по постсоветскому пространству Кирилом Кривошеевым в 21:00 в "Çətin sual"
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Борьба России и Запада за влияние на Южном Кавказе, и прогноз развития ситуации в регионе - беседа экспертом по постсоветскому пространству Кирилом Кривошеевым в 21:00 в "Çətin sual"

Кирил Кривошеев, эксперт по постсоветскому пространству, автор Фонда Карнеги за международный мир

 

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Сложный вопрос

  • С какой целью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку? Сложный вопрос
    • 18 март 2024, 18:56

    С какой целью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку?

    В качестве важного шага, который подчеркивает меняющуюся геополитическую карту  Южного Кавказа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 марта отправился с трехдневным визитом в Баку, Азербайджан. Этот визит приходится на ключевой момент, после прекращения активных боевых действий в регионе, и сигнализирует об углублении партнерства НАТО-Азербайджан, которое охватывает более трех десятилетий.

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  • Qohum evliliklər qadağan olunmalıdırmı? – Mehriban Zeynalova saat 14:00-da Çətin sualda Сложный вопрос
    • 16 март 2024, 00:03

    Qohum evliliklər qadağan olunmalıdırmı? – Mehriban Zeynalova saat 14:00-da Çətin sualda

    Azərbaycanda qohum evlilikləri qadağan oluna bilər. Prezidentin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin sektor müdiri Rüstəm Qasımov "Qohum nikahları" ilə bağlı ictimai müzakirədə deyib ki, qanunvericilik səviyyəsində üçüncü və dördüncü dərəcəli qohum evliliklərinin qarşısının alınması müzakirə olunur: "Bu, əmi, xala uşaqları arasında olan nikahları ehtiva edir. Burada faktiki vəziyyət göstərir ki, uzun illərdir aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, problem hələ də qalır. Buna görə də dövlətin addım atması önəmlidir".

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  • Армения получает статус кандидата в Евросоюз. Что думает по поводу резолюции официальный Баку? Сложный вопрос
    • 15 март 2024, 19:55

    Армения получает статус кандидата в Евросоюз. Что думает по поводу резолюции официальный Баку?

    Принятие Европейским парламентом резолюции под названием "О тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией" вызвало значительную реакцию, особенно со стороны Азербайджана. Резолюция, набравшая 504 голоса "за", 4 "против" и 32 воздержавшихся, приветствовала выраженное Арменией желание укрепить свои отношения с ЕС и призвала исполнительные органы ЕС положительно отреагировать на это стремление. Кроме того, в резолюции предлагалось начать обсуждения по либерализации визового режима с Арменией и даже рассмотреть возможность выдвижения кандидатуры Армении на вступление в ЕС.

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  • Почему Пашинян отрицает оккупацию Арменией 8 сел? Сложный вопрос
    • 13 март 2024, 17:41

    Почему Пашинян отрицает оккупацию Арменией 8 сел?

    Недавнее опровержение премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно передачи четырех деревень Азербайджану вызвало спекуляции и подняло вопросы о тонкостях продолжающегося пограничного спора между двумя странами.

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Борьба России и Запада за влияние на Южном Кавказе, и прогноз развития ситуации в регионе - беседа экспертом с Кирилом Кривошеевым "Çətin sual"


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