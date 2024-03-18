Борьба России и Запада за влияние на Южном Кавказе, и прогноз развития ситуации в регионе - беседа экспертом по постсоветскому пространству Кирилом Кривошеевым в 21:00 в "Çətin sual"

Принятие Европейским парламентом резолюции под названием "О тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией" вызвало значительную реакцию, особенно со стороны Азербайджана. Резолюция, набравшая 504 голоса "за", 4 "против" и 32 воздержавшихся, приветствовала выраженное Арменией желание укрепить свои отношения с ЕС и призвала исполнительные органы ЕС положительно отреагировать на это стремление. Кроме того, в резолюции предлагалось начать обсуждения по либерализации визового режима с Арменией и даже рассмотреть возможность выдвижения кандидатуры Армении на вступление в ЕС.