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(35 минут назад)
Азербайджан между ЕС и ЕвразЭС
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан между ЕС и ЕвразЭС

Европейский парламент предпринял шаги в направлении предоставления Армении статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), что стало важной вехой на пути страны к европейской интеграции. Это решение стало заметным событием в геополитическом ландшафте региона Южного Кавказа, поскольку Армения следует по стопам Грузии в стремлении к более тесным связям с ЕС.

С момента запуска программы "Восточное партнерство" в 2009 году были высоки ожидания, что Азербайджан присоединится к другим странам, таким как Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина, в стремлении к европейской интеграции. Однако, в то время как Украина, Молдова и Грузия добились значительного прогресса, подписав соглашения об ассоциации с ЕС и продвигаясь к обсуждению вопроса о членстве, путь Азербайджана к европейской интеграции столкнулся с препятствиями.

Несмотря на участие в переговорах по соглашению о партнерстве с 2017 года, Азербайджану еще предстоит получить статус кандидата на членство в ЕС. Это контрастирует с недавними достижениями Армении и подчеркивает расходящиеся траектории в регионе. Беларусь, с другой стороны, приостановила сотрудничество в рамках "Восточного партнерства", отражая меняющуюся геополитическую динамику.

Независимые аналитики в Азербайджане выразили обеспокоенность по поводу растущего сотрудничества между Азербайджаном и Россией на фоне напряженных отношений с европейскими институтами. Они утверждают, что эта тенденция может не совпадать с интересами простых граждан Азербайджана, подчеркивая важность следования по пути, который ставит во главу угла национальные интересы и требования безопасности.

Фазаил Агамалы, депутат Милли Меджлиса, в интервью Turan утверждает, что путь Азербайджана лежит за пределами как Европейского союза, так и Евразийского экономического союза России. Он выступает за более тесную интеграцию в рамках Организации тюркских государств, представляя себе надежную международную организацию, защищающую интересы тюркских народов.

Агамалы указывает на жизнестойкость и независимость Азербайджана, подчеркивая отказ страны склоняться перед внешним давлением. Он подчеркивает приверженность Азербайджана сохранению своего достоинства и суверенитета, ссылаясь на позицию президента Ильхама Алиева в отношении европейской интеграции и вклад страны в международные платформы.

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра Atlas, разделяет мнение о необходимости проведения политики, соответствующей национальным интересам и требованиям безопасности. В интервью Радио Азадлыг он признает важность экономических связей Азербайджана с Европой, особенно в энергетическом секторе, в то же время предостерегая от членства в Евразийском экономическом союзе.

Шахиноглу подчеркивает важность своевременных действий при подписании соглашений с ЕС и вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) для расширения экономических отношений с Европой. Он утверждает, что, хотя Азербайджан должен ориентироваться в геополитических сложностях, ему следует уделять приоритетное внимание экономической интеграции и сотрудничеству с европейскими партнерами.

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