Вторая Карабахская война не стала уроком для Армении – И.Алиев

Итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении, поэтому была проведена антитеррористической операция. Об этом заявил в понедельник в Ханкянди Ильхам Алиев в своем обращении по случаю наступающего Новрзуа.

В заключении он сообщил, что главная площадь города Ханкянди переименована в «Площадь Победы».

Долгие годы эта площадь и здание на нем были гнездом сепаратизма. «Отныне это – площадь Победы», - сказал Алиев.