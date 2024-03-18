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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Вторая Карабахская война не стала уроком для Армении – И.Алиев

Итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении, поэтому была проведена  антитеррористической операция. Об этом  заявил в понедельник в Ханкянди Ильхам Алиев в своем обращении по случаю наступающего Новрзуа.

В заключении он сообщил, что главная площадь города Ханкянди переименована в «Площадь Победы».

Долгие годы  эта площадь и здание на нем были гнездом сепаратизма.  «Отныне это – площадь Победы», - сказал Алиев.

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