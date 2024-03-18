На Новруз байрамы ожидается дождливая и весенняя погода
На Новруз-байрамы ожидается дождливая и весенняя погода
С вечера 18-го марта по 21-ое число в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, с перерывами пройдут дожди, местами осадки будут носить интенсивный характер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Северо-западный ветер 19-20 марта ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 3-6°.
По регионам страны также ожидаются осадки.
Днем 19 марта и 20 марта западный ветер местами будет усиливатсья до 15-20 м/с.
По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенно понижение температуры на 4-7°.
Общество
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- 19 март 2024, 11:54
В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.
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- 19 март 2024, 08:25
Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.
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- 18 март 2024, 18:33
Европейский парламент предпринял шаги по предоставлению Армении статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), что стало важной вехой на пути страны к европейской интеграции. Это решение стало заметным событием на геополитической карте Южного Кавказа, поскольку Армения следует по стопам Грузии в стремлении к более тесным связям с ЕС.
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- 18 март 2024, 14:57
20-26 марта - в дни праздника Новруз движение автомобилей вокруг парка Хагани по улицам: Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева будут закрыты для транспорта. Информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.
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