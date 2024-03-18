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(35 минут назад)
На Новруз байрамы ожидается дождливая и весенняя погода

На Новруз байрамы ожидается дождливая и весенняя погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На Новруз-байрамы ожидается дождливая и весенняя погода

С вечера 18-го марта  по 21-ое число в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, с перерывами пройдут дожди, местами осадки будут носить интенсивный характер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Северо-западный ветер 19-20 марта ветер будет усиливаться  до 15-20 м/с, местами до 23-25 ​​м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 3-6°.

По регионам страны также ожидаются осадки.

Днем 19 марта и 20 марта западный ветер местами будет усиливатсья  до 15-20 м/с.

По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенно понижение температуры на 4-7°.

 

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