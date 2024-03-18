Байрамов и Столтенберг обсудили вопросы сотрудничество Азербайджан-НАТО
Байрамов и Столтенберг обсудили вопросы сотрудничество Азербайджан-НАТО
Взаимотношения между Азербайджаном и НАТО были обсуждены 18 марта в Баку на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
На встрече также была затронута текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
По словам Байрамова, Азербайджан придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с НАТО, особенно в рамках программы «Партнерство ради мира», отмечающей свое 30-летие. Это сотрудничество направлено на содействие международному миру и безопасности. Оно также находит отражение в реформах в соответствующей сфере, деятельности по совершенствованию и повышению квалификации, сказал Байрамов.
Он также информировал о восстановительных работах на освобожденных территориях, минной угрозе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
“Было отмечена историческая возможность для продвижения азербайджано-армянской мирной повестки, и что Азербайджан предпринимает максимальные усилия для этого», - отмечено в пресс-релизе.
Столтенберг в свою очередь отметил важность вклада Азербайджана в энергетическую безопасность региона НАТО, а также оценил участие азербайджанских военных в миротворческих миссиях в рамках сотрудничества с альянсом.
В ходе встречи были обсуждены и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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