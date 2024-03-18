Джейхун Байрамов принял Луиса Боно
Джейхун Байрамов принял Луиса Боно
18 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредстаивтеля Госдепаратамента США по Южному Кавказу Луиса Боно.
Как сказано в сообщении МИД, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Байрамов обратил внимание на вопросы, вытекающие bp итогов Мюнхенской конференции по безопасности и встреч в Берлине. Он также сообщил об ожиданиях Азербайджана в мирном процессе и выразил позицию Баку по вопросам, которые остаются открытыми.
Была отмечена приверженность Азербайджана мирному процессу», - говорится в сообщении МИД.
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