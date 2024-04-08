В деле «французского шпиона» появился новый фигурант

На фоне отсутствия официальной информации по делу о разоблачении в Азербайджане «французской шпионской сети», зарубежные СМИ сообщают новые подробности этой истории.

Напомним, что в начале декабря по этому делу в Баку был арестован гражданин Франции Мартин Риан, который занимался частным бизнесом. Он был обвинен в шпионаже, при этом двое сотрудников посольства Фрацнии в Азербайджане были объявлены персонами нон-грата.

Французская газета "Observer Online" сообщила, что по этому делу есть еще один арестованный - гражданин Азербайджана А.Мамедли. Он обвиняется в установлении «обширных секретных связей» с французским гражданином Рианом «в обмен на предоставление французского гражданства и материальное вознаграждение».

Утверждается, что он занимался сбором и передачей французским спецслужбам информации по региону.

Согласно тому же источнику, Риан и А.Мамедли по заданию сотрудников разведки наладили отношения с сотрудниками французского банка Societe Generale.

Мамедли участвовал в открытии «корреспондентских счетов» банка в азербайджанских банках и заключении межбанковских договоров по другим вопросам.

Из всего этого не ясно в чем заключается шпионаж и причем тут открытие банковских счетов.

Отметим, что азербайджанский адвокат Риана отказывается от комментариев и кто защищает права А.Мамедли установить не удалось.