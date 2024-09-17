В годовщину смерти Амини США призвали Иран прекратить нарушения прав человека
В годовщину смерти Амини США призвали Иран прекратить нарушения прав человека
США и их союзники в понедельник пообещали свою поддержку иранцам во вторую годовщину смерти Махсы Амини, призвав Иран прекратить нарушения прав человека, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Мы призываем новую иранскую администрацию выполнить свое обещание по ослаблению давления на гражданское общество и прекратить применение силы для обеспечения ношения хиджаба», — говорится в совместном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена и министров иностранных дел Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.
В заявлении в связи со второй годовщиной убийства Махсы Амини, отказавшейся носить хиджаб, далее говорится: «Мы поддерживаем женщин и девочек в Иране, а также иранских правозащитников в их ежедневной борьбе за права человека и основные свободы. По меньшей мере, 500 человек погибли и более 20 000 были задержаны в результате жестокого подавления иранскими силами безопасности в 2022 и 2023 годах».
Пресс-секретарь Госдера Метью Миллер на брифинге сказал, что США ввели санкции в отношении более 500 иранских чиновников и организаций.
Американский орган по защите религиозных свобод USCIRF в понедельник призвал администрацию Байдена вместе с другими странами ввести совместных санкций против должностных лиц иранского режима.
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