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(11 часов назад)
В Имишли уволили кандидата в депутаты

В Имишли уволили кандидата в депутаты

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Имишли уволили кандидата в депутаты

Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района.  Она  сказала Turan, что увольнение  связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.

В приказе от 17 сентября Мил-Муганского регионального отдела министерства науки и  образования  сказано про « неподчинение»  учителя указаниям директора школы,  «способствование неявке школьников на уроки»,  «проведение урока вне здания школы без согласия администрации»,  распространенные ею видео в Тик-Токе, использование  детей для своих личных целей, что в целом грубо противоречит требованиям "Этического кодекса преподавателя". Увольнение согласовано с местным профсоюзом, - сообщило управление прессе.

Про участие  Наджафгулиевой в парламентских выборах в приказе отдела образования не упомянуто. Но сама Наджафгулиева сказала Turan, что давление на нее оказывалось во время ее участия в избирательной кампании. От нее требовали отказаться от притязаний на статус депутата, но учительница не подчинилась.  Другие причины увольнения, перечислила она, -  ее активность в социальных сетях, где она систематически распространяла правду о негативных фактах в школе села Аранлы. Наджафгулиева в 2023 году сообщала про отсутствие туалетов в старом здании школы, после чего в течение двух лет в селе Аранлы было построено новое здание. Но, в  построенном Фондом Гейдара Алиева новом школьном здании не было воды и учительнице пришлось проводит первый урок в третьем классе, 16 сентября, в школьном дворе, сняв видео и распространив его в сетях. Это стало официальной причиной ее увольнения.

Летом  Наджафгулиева успешно сдала квалификационные  экзамены на профессиональную пригодность.

Председатель общественной организации Институт прав граждан Башир Сулейманлы в разговоре с  Turan отметил неправомерность увольнения кандидата в депутаты 17 сентября, так как по решению ЦИК неприкосновенность кандидатов продлена до 21 сентября. Он считает правильным, если Наджафгулиева обратится с жалобой в суд.

Лейла Наджафгулиева подаст жалобу в суд в течение месяца со дня ее увольнения. В настоящее время ее жалоба находится на этапе предсудебной медиации, - сообщила  Turan уволенная бывший кандидат в депутаты Милли Меджлиса.

Директор школы в селе Аранлы Имишлинского района Анар  Алекперов не ответил на вопросы Turan.

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