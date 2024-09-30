В Имишли уволили кандидата в депутаты

Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района. Она сказала Turan, что увольнение связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.

В приказе от 17 сентября Мил-Муганского регионального отдела министерства науки и образования сказано про « неподчинение» учителя указаниям директора школы, «способствование неявке школьников на уроки», «проведение урока вне здания школы без согласия администрации», распространенные ею видео в Тик-Токе, использование детей для своих личных целей, что в целом грубо противоречит требованиям "Этического кодекса преподавателя". Увольнение согласовано с местным профсоюзом, - сообщило управление прессе.

Про участие Наджафгулиевой в парламентских выборах в приказе отдела образования не упомянуто. Но сама Наджафгулиева сказала Turan, что давление на нее оказывалось во время ее участия в избирательной кампании. От нее требовали отказаться от притязаний на статус депутата, но учительница не подчинилась. Другие причины увольнения, перечислила она, - ее активность в социальных сетях, где она систематически распространяла правду о негативных фактах в школе села Аранлы. Наджафгулиева в 2023 году сообщала про отсутствие туалетов в старом здании школы, после чего в течение двух лет в селе Аранлы было построено новое здание. Но, в построенном Фондом Гейдара Алиева новом школьном здании не было воды и учительнице пришлось проводит первый урок в третьем классе, 16 сентября, в школьном дворе, сняв видео и распространив его в сетях. Это стало официальной причиной ее увольнения.

Летом Наджафгулиева успешно сдала квалификационные экзамены на профессиональную пригодность.

Председатель общественной организации Институт прав граждан Башир Сулейманлы в разговоре с Turan отметил неправомерность увольнения кандидата в депутаты 17 сентября, так как по решению ЦИК неприкосновенность кандидатов продлена до 21 сентября. Он считает правильным, если Наджафгулиева обратится с жалобой в суд.

Лейла Наджафгулиева подаст жалобу в суд в течение месяца со дня ее увольнения. В настоящее время ее жалоба находится на этапе предсудебной медиации, - сообщила Turan уволенная бывший кандидат в депутаты Милли Меджлиса.

Директор школы в селе Аранлы Имишлинского района Анар Алекперов не ответил на вопросы Turan.