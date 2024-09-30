Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выразила поддержку призыву министра иностранных дел России Сергея Лаврова к примирению с сепаратистскими регионами Абхазия и Южная Осетия, одновременно призвав к разработке плана вывода российских войск с международно признанной территории Грузии.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе приветствовал комментарии Лаврова, но подчеркнул, что за ними должны последовать практические шаги. «То, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивно. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги», — заявил Каладзе в воскресенье.

Каладзе призвал к подготовке всеобъемлющего плана по содействию выводу российских воинских частей, дислоцированных на оккупированных территориях Грузии. «Было бы хорошо начать разработку плана действий по выводу этих армейских частей с территории Грузии», — добавил он, слова которого приводит местное издание Mtavari.

Партия «Грузинская мечта», которая часто подвергалась критике за свою предполагаемую пророссийскую позицию, подтвердила свою приверженность поиску мирного примирения с сепаратистскими регионами. «Только через мир и взаимное прощение мы сможем восстановить территориальную целостность и жить вместе», — заявил Каладзе.

Между тем оппозиция резко раскритиковала ответ «Грузинской мечты» на высказывания Лаврова, некоторые расценили его как сигнал тайного сотрудничества с Россией. Депутат от оппозиции Тамара Кордзая назвала заявление Лаврова «провокацией» и обвинила правящую партию в лояльности Москве.

«Заявление Лаврова подтверждает, что он работает в связке с «Грузинской мечтой» и Бидзиной Иванишвили», — сказала Кордзая, имея в виду основателя партии и бизнесмена-миллиардера. «Для партии позор, что Лавров одобряет стремление грузинских властей сотрудничать с так называемыми независимыми государствами, признанными Россией. Большего позора для грузинских властей быть не может», — добавила она.

На пресс-конференции 28 сентября, после своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров предположил возможность «сделки» с Грузией по Абхазии и Южной Осетии. Он заявил, что Москва готова поддержать мирные усилия между Грузией и самопровозглашенными республиками, если обе стороны проявят к этому интерес.

Лавров также отметил, что урегулирование давнего противостояния в Грузии потенциально может привести к выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии, что станет сигналом открытости к компромиссу.

Комментарии вызвали серьезные дебаты в Грузии, где любое сотрудничество с Россией воспринимается скептически из-за напряженных отношений после войны 2008 года между двумя странами из-за Южной Осетии.

Замечания Лаврова прозвучали вскоре после того, как Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты», намекнул на готовность извиниться за роль Грузии в конфликте 2008 года. Его комментарии были встречены широкой негативной реакцией и протестами внутри страны, что подчеркнуло чувствительность подхода Грузии к своим отколовшимся регионам и отношениям с Москвой.

Хотя руководство «Грузинской мечты» выглядит открытым к диалогу, оппозиция и многие граждане по-прежнему с опаской относятся к намерениям России, опасаясь, что примирение на условиях Москвы может подорвать суверенитет и территориальную целостность Грузии.