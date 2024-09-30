Как Иран отреагирует на убийство шейха Насраллы?

Убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы вызвало глубокий шок в регионе, особенно в Иране. Иранские власти заявили, что отреагируют быстро и жестко.

Инцидент вызвал широкое осуждение в Иране и привел к усилению мер безопасности, вызвав опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Устранение такой ключевой фигуры, как Хассан Насралла, вызвало в Иране дискуссии о направлении внешней политики страны и ее участии в региональных конфликтах.

Эту тему обсуждал политический комментатор Садреддин Солтан в программе «Complex Issue». По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан неофициально и косвенно признали смерть Хасана Насраллы и косвенно обвинили в ней Израиль. Они также заявили, что дело «Хезболлы» будет продолжено. Однако в своих заявлениях они воздержались от прямого упоминания смерти Насраллы и не подтвердили это сообщение, ограничившись общими замечаниями.

Вскоре после этого Пезешкиан заявил, что «преступления сионистского режима (...) не останутся без ответа». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери вместе с другими высокопоставленными военными чиновниками пообещали сокрушительный ответ.

Эксперт напомнил, что реакция Ирана на ликвидацию Исмаила Хании и Касема Сулеймани была непропорционально слабой, вопреки ожиданиям. Иран не бомбил американские базы в Ираке и Сирии, не совершал никаких действий, направленных против посольств США. Вместо этого он ограничился убийством трех американских военнослужащих в Иордании, позже отрицая свою причастность.

В ответ на удар израильских ВВС 1 апреля 2024 года, в результате которого было разрушено здание иранского консульства в Дамаске и погибли 16 человек, включая старшего командующего силами «Кудс» КСИР бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди и еще семь офицеров КСИР, Иран выпустил лишь несколько ракет, которые не нанесли Израилю существенного ущерба.

Садреддин Солтан отметил, что после убийства Исмаила Хании Тегеран был предупрежден, что в случае предпринятия каких-либо военных действий против Израиля будут нанесены удары по экономической инфраструктуре и военным объектам Ирана.

«Для Ирана, экономика которого и так находится в кризисной ситуации, это было бы катастрофой — крахом государства», — подчеркнул политолог, добавив, что он сильно сомневается, что Иран осмелится отреагировать на убийство лидера «Хезболлы».