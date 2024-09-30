Как Иран отреагирует на убийство шейха Насраллы?
Убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы вызвало глубокий шок в регионе, особенно в Иране. Иранские власти заявили, что отреагируют быстро и жестко.
Инцидент вызвал широкое осуждение в Иране и привел к усилению мер безопасности, вызвав опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Устранение такой ключевой фигуры, как Хассан Насралла, вызвало в Иране дискуссии о направлении внешней политики страны и ее участии в региональных конфликтах.
Эту тему обсуждал политический комментатор Садреддин Солтан в программе «Complex Issue». По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан неофициально и косвенно признали смерть Хасана Насраллы и косвенно обвинили в ней Израиль. Они также заявили, что дело «Хезболлы» будет продолжено. Однако в своих заявлениях они воздержались от прямого упоминания смерти Насраллы и не подтвердили это сообщение, ограничившись общими замечаниями.
Вскоре после этого Пезешкиан заявил, что «преступления сионистского режима (...) не останутся без ответа». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери вместе с другими высокопоставленными военными чиновниками пообещали сокрушительный ответ.
Эксперт напомнил, что реакция Ирана на ликвидацию Исмаила Хании и Касема Сулеймани была непропорционально слабой, вопреки ожиданиям. Иран не бомбил американские базы в Ираке и Сирии, не совершал никаких действий, направленных против посольств США. Вместо этого он ограничился убийством трех американских военнослужащих в Иордании, позже отрицая свою причастность.
В ответ на удар израильских ВВС 1 апреля 2024 года, в результате которого было разрушено здание иранского консульства в Дамаске и погибли 16 человек, включая старшего командующего силами «Кудс» КСИР бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди и еще семь офицеров КСИР, Иран выпустил лишь несколько ракет, которые не нанесли Израилю существенного ущерба.
Садреддин Солтан отметил, что после убийства Исмаила Хании Тегеран был предупрежден, что в случае предпринятия каких-либо военных действий против Израиля будут нанесены удары по экономической инфраструктуре и военным объектам Ирана.
«Для Ирана, экономика которого и так находится в кризисной ситуации, это было бы катастрофой — крахом государства», — подчеркнул политолог, добавив, что он сильно сомневается, что Иран осмелится отреагировать на убийство лидера «Хезболлы».
Сложный вопрос
-
- 26 сентябрь 2024, 19:57
23 сентября президент Ильхам Алиев на первой сессии Милли Меджлиса VII созыва заявил, что зарубежные круги, неспособные смириться с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы. Глава государства также подчеркнул, что против Азербайджана продолжаются идеологические диверсии.
-
- 25 сентябрь 2024, 18:15
23 сентября на первой сессии Милли Меджлиса (Национального собрания) VII созыва президент Ильхам Алиев обозначил некоторые задачи, стоящие перед страной. Ильхам Алиев заявил, что зарубежные круги, не в силах переварить победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы. Глава государства также подчеркнул, что идеологические диверсии против Азербайджана продолжаются.
-
- 24 сентябрь 2024, 23:05
23 сентября состоялась первая сессия Милли Меджлиса 7-го созыва. Спикером Милли Меджлиса была избрана Сахиба Гафарова, выдвинутая на эту должность партией «Ени Азербайджан». Позднее первым заместителем председателя Милли Меджлиса был избран депутат Али Ахмедов, а заместителями председателя — Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы и Рафаэль Гусейнов. До сих пор в Милли Меджлисе было три заместителя председателя (первый заместитель и два заместителя). Али Ахмедов занимал пост вице-премьера с 2013 года, а Зияфет Аскеров был первым вице-спикером с 2000 по 2020 год.
-
- 23 сентябрь 2024, 21:49
Сегодня состоялась первая сессия Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики VII созыва. В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Написать отзыв