МИД Азербайджана отказался прояснить Turan конфликт, о котором сообщил сайт Politico между послом Азербайджана в ЕС Вагифом Садыховым и главой дипломатического представительства Армении в ЕС Тиграном Балаяном. Министерство лишь подтвердило, что Politico действительно общалось с послом Азербайджана и что он сообщил зарубежному СМИ, что все, что утверждает Балаян, ложно.

Ранее посольство Армении направило официальную ноту другим дипломатическим миссиям в Брюсселе после того, как «глава дипломатического представительства Армении при ЕС Тигран Балаян заявил, что посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыхов угрожал ему убийством», сообщает Politico.

По данным Politico, в распространенном среди послов письме говорится, что посол Армении Тигран Балаян подвергся словесным нападкам и запугиваниям со стороны посла Азербайджана Вагифа Садыхова, который якобы напрямую угрожал его жизни.

Сообщается, что инцидент произошел на приеме в отеле Tangla в Брюсселе, организованном посольством Турции в честь национального дня страны. Садыхов в интервью Politico отверг эти обвинения, назвав их «абсурдными». Он описал прием как «хорошую еду, приятных людей» и как «стандартное дипломатическое мероприятие». «Мне неизвестно ни о каком письме или обвинении — армянские дипломаты могут заявлять все, что им вздумается», — сказал он.

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в беседе с агентством Turan сослался на публикацию Politico от 4 ноября 2024 года, подтверждающую высказывания Садыхова относительно армянских измышлений: «У нас нет дополнительных объяснений», — заявил представитель МИД Азербайджана.

К сожалению, МИД Азербайджана не является основным источником информации, продолжая воздерживаться от комментариев по значимым для страны событиям, о которых местные журналисты часто узнают из зарубежных СМИ. Более того, министерство советует азербайджанским журналистам доверять каждому слову Politico — американской организации политической журналистики, базирующейся в США. Это удивительно, учитывая напряженные отношения между официальным Азербайджаном и западными журналистами, которых в Баку обвиняют в антиазербайджанской деятельности. Азербайджанские журналисты, работающие с Западом, обвиняются Баку в криминальных связях. Так почему же МИД настаивает на том, чтобы отправлять нас к зарубежным СМИ?