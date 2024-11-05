Грета Тунберг не оценила «заботу» МИД Азербайджана
“Население Азербайджана в ловушке. Они не могут въезжать или выезжать из страны, кроме как через аэропорт. Даже если бы я могла поехать туда, я бы этого не сделала. Я не хочу легитимировать режим». Об этом в интервью изданию Blankspot заявила шведская активистка в области охраны природы Грета Тунберг. Она прибыла в Тбилиси, откуда намерена поехать в Армению. У нее нет никаких ожиданий от климатического саммита COP29.
«Единственное, что из этого выйдет, это символические решения, которые хорошо выглядят на бумаге. Мы не можем продолжать в том же духе. Мы не можем притворяться, что конференция, которая дает легитимность авторитарным государствам, не уважающим основные права человека. В странах, где люди ежедневно сталкиваются с репрессиями и нарушениями прав мы не можем говорить о климате», - говорит она.
Активистка осуждает попытки использовать ее имя. Весной прошлого года МИД Азербайджана выступил с заявлением в поддержку Греты Тунберг, когда ее задержала голландская полиция в ходе протестов и Азербайджан заявил о необходимости дать климатическим активистам возможность свободно проводить демонстрации.
«Абсурдно, что авторитарный режим использует меня как предлог для оправдания собственных нарушений прав человека, и заявляет о своей солидарности со мной», - подчеркнула Тунберг и раскритиковала тот факт, что климатические саммиты проводятся в авторитарных странах.
«Я также здесь, чтобы подчеркнуть, что мы не можем легитимировать встречи COP в их нынешнем виде. Последние три года они проводились в авторитарных режимах, и проведение их в таких местах ни к чему не приводит», - подчеркнула она.
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1 отзыв
Ruslan
2024-11-05
У нас вообще нет никакой политики на счет экологии леса вырублены воздух загрезненный дышишь химикатами вода грязная нет мусороперерабатывающих заводов особенно в районах нет канализационных систем водоочистительных систем итд проблем много...Теперь смотрите сажают деревья по поручению сверху от того что ты посадил дерево или не посадил на Апшероне глобально ничего не изменится здесь климат был всегда полупыстынным а вот когда нет канализиционных систем нет нормального водоочистительного сооружения вот тут начинаются глобальные проблемы Каспий загразняется флора и фауна погибает вода становится таблийцей Мендилеева тут первая проблема Каспий а не деревья но на Каспий не хотят деньги тратить потому что это огромные деньги построить и водоочистку и не одну и канализационную систему дренаж итд...