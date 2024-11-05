Грета Тунберг не оценила «заботу» МИД Азербайджана

“Население Азербайджана в ловушке. Они не могут въезжать или выезжать из страны, кроме как через аэропорт. Даже если бы я могла поехать туда, я бы этого не сделала. Я не хочу легитимировать режим». Об этом в интервью изданию Blankspot заявила шведская активистка в области охраны природы Грета Тунберг. Она прибыла в Тбилиси, откуда намерена поехать в Армению. У нее нет никаких ожиданий от климатического саммита COP29.

«Единственное, что из этого выйдет, это символические решения, которые хорошо выглядят на бумаге. Мы не можем продолжать в том же духе. Мы не можем притворяться, что конференция, которая дает легитимность авторитарным государствам, не уважающим основные права человека. В странах, где люди ежедневно сталкиваются с репрессиями и нарушениями прав мы не можем говорить о климате», - говорит она.

Активистка осуждает попытки использовать ее имя. Весной прошлого года МИД Азербайджана выступил с заявлением в поддержку Греты Тунберг, когда ее задержала голландская полиция в ходе протестов и Азербайджан заявил о необходимости дать климатическим активистам возможность свободно проводить демонстрации.

«Абсурдно, что авторитарный режим использует меня как предлог для оправдания собственных нарушений прав человека, и заявляет о своей солидарности со мной», - подчеркнула Тунберг и раскритиковала тот факт, что климатические саммиты проводятся в авторитарных странах.

«Я также здесь, чтобы подчеркнуть, что мы не можем легитимировать встречи COP в их нынешнем виде. Последние три года они проводились в авторитарных режимах, и проведение их в таких местах ни к чему не приводит», - подчеркнула она.