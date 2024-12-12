В МИД Азербайджана сочли заявление Блинкена «предвзятым»

Официальный Баку осудил и отверг утверждения, выдвинутые в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации с правами человека в Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена от 11 декабря 2024 года, которое искажает текущую ситуацию с защитой прав и свобод человека в нашей стране и направлено на вмешательство в судебный процесс Азербайджана», - говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Он с сожалением отметил, что «из-за участия Государственного департамента США во главе с госсекретарем Блинкеном во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет», эти годы оказались «потерянными для азербайджано-американских отношений», которые «в разные периоды отличались дружбой и сотрудничеством».

«Всем хорошо известно, что позиция двойных стандартов Энтони Блинкена по отношению к нынешней ситуации с правами человека в нашей стране парализовала южнокавказскую политику США в целом. Надеемся, что при новой администрации США отношения взаимной дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут вновь восстановлены», - далее заявил Гаджизаде.

11 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен выступил со специальным заявлением, в котором призвал власти Азербайджана прекратить репрессии и освободить несправедливо арестованных журналистов и активистов.