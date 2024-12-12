Повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада в Сирии
Повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада в Сирии
Согласно фотографиям, появившимся в Интернете, вооруженные повстанцы сожгли могилу Хафеза Асада, покойного отца свергнутого президента Сирии Башара Асада, в западной провинции Латакия.
На снимках, опубликованных AFP, можно увидеть вооруженных людей, позирующих возле оскверненной могилы, которая была частично разрушена. Гроб, как сообщается, вывезенный из своего места упокоения, по-видимому, был подожжен снаружи могилы.
Остается неясным, какая именно вооруженная группировка осуществила этот акт, поскольку ни одна фракция не взяла на себя ответственность. Инцидент подчеркивает сохраняющуюся напряженность в Сирии после свержения Башара Асада повстанческими силами в начале этого месяца.
Хафез Асад, правивший Сирией железной рукой с 1971 года до своей смерти в 2000 году, был известен своим жестким подавлением инакомыслия. Его сын Башар Асад стал его преемником на посту президента, но был вынужден уйти с поста в условиях эскалации конфликта.
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