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(6 часов назад)
В Мюнхене открывается конференция по безопасности

В Мюнхене открывается конференция по безопасности

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Мюнхене открывается конференция по безопасности

В  Мюнхене 16 февраля, открывается 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности.

В ней принимают участие 180 высокопоставленных представителей, включая  глав государств и правительств  50 стран.

Основными темами конференции станут войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также в Сомали, Судане и на Гаити. Другими важными темами будет верховенство международного права как основа сосуществования, возможная реформа Совета Безопасности ООН и климатические изменения.

Самым ярким гостем нынешней Мюнхенской конференции станет Владимир Зеленский. В случае с Украиной на повестке дня стоит вопрос, смогут ли западные союзники сохранить помощь Украине в отражении российской агрессии.

Другой важнейшей темой конференции  станет драматическая ситуация в секторе Газа и отчаянный поиск мирного решения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль на мюнхенском форуме представляют президент Ицхак Херцог и глава МИД Израэль Кац. В конференции принимают участие и высокопоставленные представители Палестинской национальной администрации и соседних арабских государств - Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

Еще одной важной темой конференции станут угрозы претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа отказать в защите тем странам НАТО, которые не платят на оборону установленную норму в объеме двух процентов ВВП.

На конференции присутствуют около десятка республиканских конгрессменов, и участники форума надеются услышать от них разъяснения на этот счет. В конференции в Мюнхене также участвуют вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

Как ожидается, президент Азербайджана и премьер Армении также примут участие  в конференции.

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