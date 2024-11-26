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(38 минут назад)
В Москве проходит совещание глав спецслужб СНГ

В Москве проходит совещание глав спецслужб СНГ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Москве проходит совещание глав спецслужб СНГ

26 ноября в Москве открылось  20-е совещание глав органов безопасности и разведслужб стран  СНГ.

Как сообщила  пресс-служба Службы внешней разведки РФ, участники  рассмотрят итоги совместной работы, обсудят задачи и приоритеты  взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

На совещании  председательствует  директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, от Азербайджана на мероприятии участвует глава Внешней разведки страны Орхан Султанов.

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