В Москве проходит совещание глав спецслужб СНГ
В Москве проходит совещание глав спецслужб СНГ
26 ноября в Москве открылось 20-е совещание глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
Как сообщила пресс-служба Службы внешней разведки РФ, участники рассмотрят итоги совместной работы, обсудят задачи и приоритеты взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.
На совещании председательствует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, от Азербайджана на мероприятии участвует глава Внешней разведки страны Орхан Султанов.
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