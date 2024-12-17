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(6 часов назад)
В Москве убит начальник Химических войск РФ

В Москве убит начальник Химических войск РФ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Москве убит начальник Химических войск РФ

Российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.

Самокат со взрывчаткой был взорван в 6 часов утра 17 декабря, когда Кириллов с помощником выходили из подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в Службе Безопасности Украины.

Кириллов был причастен к массовому применению химического оружия против ВС Украины.

В Москве убит начальник Химических войск РФ
В Москве убит начальник Химических войск РФ

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