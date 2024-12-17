Азербайджан делает ставку на медицинский туризм с налоговыми льготами для иностранных пациентов

Азербайджан делает ставку на медицинский туризм с налоговыми льготами для иностранных пациентов

В попытке стимулировать медицинский туризм налоговые органы Азербайджана вводят возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих платное лечение в азербайджанских медицинских учреждениях. Мера, являющаяся частью поправок в Налоговый кодекс Азербайджана, принятых в третьем чтении Милли Меджлисом (парламентом), предусматривает, что возврат будет применяться только к безналичным транзакциям.

Эта политика направлена ​​на улучшение инвестиционного климата в Азербайджане, одновременно стимулируя предпринимательскую деятельность в растущем секторе здравоохранения и оздоровления. Законодатели и экономические аналитики ожидают, что поправки будут способствовать росту числа медицинских туристов и принесут долгожданный приток иностранной валюты в страну.

По официальным данным , в этом году Азербайджан посетили 2,2 миллиона иностранных гостей , что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Иностранных пациентов особенно привлекают в Азербайджане доступные медицинские услуги, которые не идут на компромисс с качеством. Среди наиболее востребованных методов лечения: стоматологические процедуры, эстетическая и бариатрическая хирургия, репродуктивное здоровье и ЭКО, офтальмология.

Основная часть этих посетителей приезжает из Турции, которая занимает первое место по числу въездных медицинских туристов. Значительные потоки также наблюдаются из России, Грузии и стран Ближнего Востока.

Помимо традиционных медицинских процедур, привлекательности оздоровительной медицины Азербайджана способствуют его уникальные природные ресурсы и лечебные ландшафты. Это грязевые вулканы, минеральные источники, лечение нафталаном, соляные пещеры в Нахчыване, термальные источники.

Схема возврата НДС, похожая на программы беспошлинной торговли в Европе, решает проблему финансового бремени, зачастую связанное с трансграничным здравоохранением. Вводя безналичные платежи для получения права на получение помощи, азербайджанские чиновники также стремятся повысить прозрачность финансовых транзакций и поддержать цифровую экономику.

«Эта инициатива — стратегический шаг для позиционирования Азербайджана как регионального центра медицинского и оздоровительного туризма», — сказал экономический обозреватель Тогрул Джуварлы. «Сочетание качественных медицинских услуг, природных лечебных ресурсов, а теперь и финансовых стимулов делает его привлекательным вариантом для зарубежных пациентов».