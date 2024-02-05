В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия
В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия
В музыкальной школе в селе Ханабад Ходжалинского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.
Как говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками местного отдела полиции обнаружили 11 автоматов «Калашникова», 3 пулемета «ПК», 3 гранатомета «РПГ-7», 10 снарядов к гранатомету, 14 запалов, 1 гранатомет “МУХА” и др.
Кроме того, изъято 10 магазинов к пулемету «ПК№, 4 пулеметные ленты, 4 прицела для автомата, 30 гранат «Ф1», 45 запалов, 1 граната “M-75”, почти 20 тысяч патронов калибра 5.45 мм и 8050 патронов калибра 7.62 мм.
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