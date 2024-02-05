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(10 минут назад)
В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия

В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия

В музыкальной школе в селе Ханабад Ходжалинского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками местного отдела полиции обнаружили 11 автоматов «Калашникова», 3 пулемета «ПК», 3 гранатомета «РПГ-7», 10 снарядов к гранатомету, 14 запалов, 1 гранатомет “МУХА” и др.

Кроме того, изъято  10 магазинов к пулемету «ПК№, 4 пулеметные ленты, 4  прицела для автомата, 30 гранат «Ф1», 45 запалов, 1 граната “M-75”,  почти 20 тысяч патронов калибра  5.45 мм и 8050 патронов калибра 7.62 мм.

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