В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия

В музшколе в Карабахе обнаружен склад оружия

В музыкальной школе в селе Ханабад Ходжалинского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками местного отдела полиции обнаружили 11 автоматов «Калашникова», 3 пулемета «ПК», 3 гранатомета «РПГ-7», 10 снарядов к гранатомету, 14 запалов, 1 гранатомет “МУХА” и др.

Кроме того, изъято 10 магазинов к пулемету «ПК№, 4 пулеметные ленты, 4 прицела для автомата, 30 гранат «Ф1», 45 запалов, 1 граната “M-75”, почти 20 тысяч патронов калибра 5.45 мм и 8050 патронов калибра 7.62 мм.