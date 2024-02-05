Руководители миссии наблюдателей ОБСЕ пообщаются с прессой в день выборов

Руководители миссии наблюдателей ОБСЕ пообщаются с прессой в день выборов

Руководители миссии наблюдателей ОБСЕ пообщаются с прессой в день выборов

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, заместитель председателя Комитета по экономике и окружающей среде Артур Герасимов (Украина) и глава делегации ПА ОБСЕ, вице-президент Даниэл Де Риддер (Германия) будут готовы общаться со СМИ в день выборов в Баку, 7 февраля 2024 г.

Общение будет в среду 7 февраля в 10:00 на избирательном участке 23/26, в Университете языков, по ул. Р.Бейбутова, 60.

Анжелика Иванищева, пресс-атташе

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