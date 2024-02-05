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(9 минут назад)
Еще один житель Тертера  пострадал при подрыве на мине

Еще один житель Тертера  пострадал при подрыве на мине

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Еще один житель Тертера  пострадал при подрыве на мине

Житель города Тертер Араз Мамедов, 1966 г.р. сегодня около 11.00 подорвался  на мине на территории села Гейарх Тертерского района, где ранее проходила линия соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе.

 Мамедов получил травмы левой ноги,  сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

После окончания 44-дневной войны 2020 года от взрывов мин пострадали 344 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, 50 из которых, мирные жители, в том числе 3 журналиста и 279 человек получили ранения.

 

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