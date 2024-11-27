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(4 часа назад)
В Национальной консерватории новый ректор

В Национальной консерватории новый ректор

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Национальной консерватории новый ректор

Распоряжением президента Азербайджана  Сиявуш Керими освобожден от должности ректора Национальной консерватории.

Другим распоряжением главы государства руководителем этого вуза назначена Кямиля Дадашзаде.

Ранее, она возглавляла кафедру истории и теории музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Дадашзаде является членом Союза композиторов Азербайджана.

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