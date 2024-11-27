В Национальной консерватории новый ректор
В Национальной консерватории новый ректор
Распоряжением президента Азербайджана Сиявуш Керими освобожден от должности ректора Национальной консерватории.
Другим распоряжением главы государства руководителем этого вуза назначена Кямиля Дадашзаде.
Ранее, она возглавляла кафедру истории и теории музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.
Дадашзаде является членом Союза композиторов Азербайджана.
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