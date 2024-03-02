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(1 час назад)
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата Н.Бейдермили

В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата Н.Бейдермили

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата Н.Бейдермили

В  СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли.

Об этом в facebook написала  его супруга Фарида Бейдемирли.

По ее словам, 1 марта Н.Бейдемирли  срочно сделали электрокардиограмму и эхокардиограмму. «Врач ему сообщил, что импульсивная блокада сердца вступила во вторую фазу. Он указал на необходимость срочной сдачи крови и в зависимости от результатов назначения лечения», - отметила Ф.Бейдемирли.

Однако  Н.Бейдемирли настаивает, чтобы анализы были проведены в лаборатории по выбору его семьи, чтобы он мог доверять результатам.

Ранее,  19 февраля медики пенитенциарной службы обследовали Н.Бейдемирли и также предложили ему сдать кровь на анализы.

Однако он и тогда попросил, чтобы его обследовали доверенные врачи.

В связи с этим 21 февраля адвокат Н.Бейдемирли обратился круководству пенитенциарной службы и омбудсмену. Защита ссылается на статью 27.6 Правил внутреннего распорядка мест заключения, которая предусматривает возможность обследования заключенного специалистами по выбору арестанта  и за его  счет.

*Н. Бейдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК Азербайджана. На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца.

Бейдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным и лишенным правовых оснований. По его словам, истинная причина ареста –  поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.

1 сентября  в отношении Бейдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение  ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК.

По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Бейдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у некоей персоны деньги. Защитник указал на необоснованность обвинения, как по сути, так и в связи с истечением срока давности.

Правозащитники признали  Бейдемирли политзаключенным

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