В Баку обсудили вопросы энергобезопасности и перехода на «зеленую» энергию

1 марта в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, которые затем продолжились на сессиях «Южный Газовый Коридор и зеленая энергетика», «Южный Газовый Коридор: Взгляд в будущее» и «Сессией по зеленой энергетике на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемых источников энергии».

Министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов заявил, что эта встреча знаменательна 10-летием Консультативного совета и тем, что она проведена накануне COP29, когда Азербайджану было поручено руководство глобальным энергетическим переходом. Консультативный совет вступает в новую эру как платформа, продвигающая справедливый энергетический переход путем успешной интеграции вопросов энергетической безопасности и энергетического перехода.

Развитие Южного Газового Коридора и увеличение поставок газа, создание «Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора» и снабжение возобновляемой энергией являются новым этапом в энергетической безопасности региона и европейских стран. Говоря об увеличении поставок газа, министр сообщил, что Азербайджан уже приступил к реализации этого важного приоритета стратегического энергетического партнерства с Евросоюзом. "В результате рост экспорта газа в Европу увеличился до 45%, и количество стран-поставщиков увеличилось до 8. В прошлом году в Европу было экспортировано 11,9 млрд м3 газа, в Турцию – 9,5 млрд м3, в Грузию – 2,5 млрд м3. Использование Трансбалканского трубопровода в качестве дополнительного маршрута также играет роль в динамике роста. С этого года дополнительные объемы, предоставляемые Азербайджаном, являются источником поставок для Сербии, а также TAP, пропускная способность которого увеличена. Все это, а также меры, предпринятые для разработки проектов «Абшерон Фаза 1», «ACG deep-gas», «Умид Этап 2» и «Карабах», являются четкими показателями усилий Азербайджана и того, что он является надежным партнером в нынешних условиях», - отметил министр.

Также было отмечено, что экспорт 5 ГВт из запланированных до 2030 года 10 ГВт мощностей «зеленой» энергетики в Европу, а также сотрудничество со странами Центральной Азии также будет способствовать «зеленому переходу».

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявил в своем выступлении: «Нам нужно больше диалога и сотрудничества между доверенными партнерами для достижения энергетической безопасности и успеха в нашем энергетическом переходе в это решающее десятилетие. Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером ЕС в сфере поставок газа. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем возможность расширения сотрудничества в области «зеленой» электроэнергии. Мы уже рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном на COP29 в конце этого года».

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Невзат Шатыроглу в своем выступлении отметил: «Диверсифицируя источники и маршруты, мы должны добиться долгосрочной безопасности энергоснабжения. Турция, имеющая уникальное расположение между Востоком и Западом, продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе».

«Южно-Кавказский трубопровод, а также проекты TANAP и TAP являются одними из самых успешных энергетических инициатив в мире, - считает, в свою очередь первый вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. - Эти проекты являются прекрасными примерами взаимовыгодного сотрудничества между принимающими странами, поддерживаемого государствами США и Европы, международными финансовыми институтами и компаниями. Грузия привержена продолжению активного диалога с Азербайджаном, Турцией, другими участниками Южного Газового Коридора, представителями ЕС и заинтересованными сторонами для достижения полномасштабного развития инициативы Южного Газового Коридора».

Виктор Парликов, министр энергетики Молдовы, заявил: «Альтернативные маршруты транспортировки природного газа, проходящие через территорию Азербайджана и Турции, стали возможными благодаря беспрецедентной солидарности стран-членов Европейского Союза и региональных партнеров. «Благодаря этому сотрудничеству Молдова становится все более энергетически независимой».

В рамках сессий выступили и другие главы иностранных делегаций, и основной тематикой выступлений стало продолжение энергетического партнерства в регионе, стабильность поставок энергоресурсов в ЕС и обеспечение энергетического перехода.