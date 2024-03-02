  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny100 C
  • Воскресенье, 3 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
В Баку обсудили вопросы энергобезопасности и перехода на «зеленую» энергию

В Баку обсудили вопросы энергобезопасности и перехода на «зеленую» энергию

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку обсудили вопросы энергобезопасности и перехода на «зеленую» энергию

1 марта в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, которые затем продолжились на сессиях «Южный Газовый Коридор и зеленая энергетика», «Южный Газовый Коридор: Взгляд в будущее» и «Сессией по зеленой энергетике на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемых источников энергии».

Министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов заявил, что эта встреча знаменательна 10-летием Консультативного совета и тем, что она проведена накануне COP29, когда Азербайджану было поручено руководство глобальным энергетическим переходом. Консультативный совет вступает в новую эру как платформа, продвигающая справедливый энергетический переход путем успешной интеграции вопросов энергетической безопасности и энергетического перехода.

Развитие Южного Газового Коридора и увеличение поставок газа, создание «Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора» и снабжение возобновляемой энергией являются новым этапом в энергетической безопасности региона и европейских стран. Говоря об увеличении поставок газа, министр сообщил, что Азербайджан уже приступил к реализации этого важного приоритета стратегического энергетического партнерства с Евросоюзом. "В результате рост экспорта газа в Европу увеличился до 45%, и количество стран-поставщиков увеличилось до 8. В прошлом году в Европу было экспортировано 11,9 млрд м3 газа, в Турцию – 9,5 млрд м3, в Грузию – 2,5 млрд м3. Использование Трансбалканского трубопровода в качестве дополнительного маршрута также играет роль в динамике роста. С этого года дополнительные объемы, предоставляемые Азербайджаном, являются источником поставок для Сербии, а также TAP, пропускная способность которого увеличена. Все это, а также меры, предпринятые для разработки проектов «Абшерон Фаза 1», «ACG deep-gas», «Умид Этап 2» и «Карабах», являются четкими показателями усилий Азербайджана и того, что он является надежным партнером в нынешних условиях», - отметил министр.

Также было отмечено, что экспорт 5 ГВт из запланированных до 2030 года 10 ГВт мощностей «зеленой» энергетики в Европу, а также сотрудничество со странами Центральной Азии также будет способствовать «зеленому переходу».

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявил в своем выступлении: «Нам нужно больше диалога и сотрудничества между доверенными партнерами для достижения энергетической безопасности и успеха в нашем энергетическом переходе в это решающее десятилетие. Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером ЕС в сфере поставок газа. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем возможность расширения сотрудничества в области «зеленой» электроэнергии. Мы уже рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном на COP29 в конце этого года».

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Невзат Шатыроглу в своем выступлении отметил: «Диверсифицируя источники и маршруты, мы должны добиться долгосрочной безопасности энергоснабжения. Турция, имеющая уникальное расположение между Востоком и Западом, продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе».

«Южно-Кавказский трубопровод, а также проекты TANAP и TAP являются одними из самых успешных энергетических инициатив в мире, - считает, в свою очередь первый вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. - Эти проекты являются прекрасными примерами взаимовыгодного сотрудничества между принимающими странами, поддерживаемого государствами США и Европы, международными финансовыми институтами и компаниями. Грузия привержена продолжению активного диалога с Азербайджаном, Турцией, другими участниками Южного Газового Коридора, представителями ЕС и заинтересованными сторонами для достижения полномасштабного развития инициативы Южного Газового Коридора».

Виктор Парликов, министр энергетики Молдовы, заявил: «Альтернативные маршруты транспортировки природного газа, проходящие через территорию Азербайджана и Турции, стали возможными благодаря беспрецедентной солидарности стран-членов Европейского Союза и региональных партнеров. «Благодаря этому сотрудничеству Молдова становится все более энергетически независимой».

В рамках сессий выступили и другие главы иностранных делегаций, и основной тематикой выступлений стало продолжение энергетического партнерства в регионе, стабильность поставок энергоресурсов в ЕС и обеспечение энергетического перехода.

Написать отзыв

Политика

Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей