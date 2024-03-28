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(5 минут назад)
В СИЗО ухудшилось состояние журналиста Шамо Эминова

В СИЗО ухудшилось состояние журналиста Шамо Эминова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В СИЗО ухудшилось состояние журналиста Шамо Эминова

В СИЗО ухудшилось состояние  сотрудника интернет-ТВ Kanal-13 Шамо Эминова, сообщила  после встречи с ним 27 марта в СИЗО супруга журналиста Дурдана Эминова.

«У Шамо были красные глаза и тряслись руки. Я спросила, что с ним? Он сказал, что будучи невиновным не может больше находиться в заключении и хочет наложить на себя руки», - сказала супруга.

Кроме того,  у журналиста серьезные проблемы с печенью и желудком. Несколько дней назад у него из рта пошла кровь. Супруга обратилась в соответствующие органы, чтобы Шамо Эминова хотя бы на время перевели в лечебное учреждение.

Ранее супруга журналиста обращалась к омбудсмену в связи с необоснованным арестом Шамо, а также собирается обратиться к президенту страны.

** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер  Шамо Эминов был задержан 22 декабря 2023 г.  Суд арестовал его на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Ранее, 27 ноября 2023 г. по этому же обвинению был арестован руководитель Kanal-13 Азиз  Оруджев.

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